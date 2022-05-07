В Крыму готовятся к шествию "Бессмертного полка"

Акция пройдёт в очном формате

Полным ходом идёт подготовка к шествию "Бессмертного полка", который в День Победы объединяет миллионы людей по всему миру. Акция пройдёт и в городах Крыма. Впервые за два года - в очном формате. В одном только Симферополе организаторы ожидают около 50 тысяч участников.

Фамилию прадеда на мемориале разглядела случайно. В тот день Лилия готовила рассказ совершенно о другом фронтовике в рамках акции "Им наша память лучшая награда". Вот уже 5 лет школьники делятся информацией о земляках-героях. За это время проект стал международным. Так, волонтеры из Латвии помогли Лиле разыскать и второго прадеда, пропавшего без вести на Прибалтийском фронте, даже фотографию прислали. Теперь и он пройдет в "Бессмертном полку".

"Моя семья искала о нем информацию 75 лет и ничего не могли найти, и все было из-за ошибки в фамилии. На всех сайтах он Фурманский Максим Иванович, хотя фамилия его через "о" - Форманский. И совпало все, где он воевал, год рождения и, следовательно, волонтеры предположили, что это может быть мой прадед. И выслали мне эту информацию и все совпало, и я его отыскала", - рассказала Лилия Глушко.

В Международном детском центре "Артек" традиционно готовятся к самому большому детскому шествию. В этом году по набережной лагеря пройдут более трех тысяч школьников. Здесь вспоминают не только своих предков. Ежегодно на Аллее героев открывают бюсты воспитанникам лагеря, вставшим на защиту Родины.

Своих героических коллег вспоминают и в музее-заповеднике "Херсонес Таврический". В годы обороны Севастополя и во время оккупации они принимали участие в боевых действиях и делали все возможное, чтобы сохранить музейную коллекцию для потомков. Их имена на мемориальной табличке в Византийском дворике, а портреты и истории уже в социальных сетях.

"В течение этого года мы уточнили судьбу трех сотрудников музея. До этого они считались пропавшими без вести, сейчас известно, что они дожили до конца войны. Мы очень надеемся, что "Бессмертный полк" у нас пополнится новыми именами и мы абсолютно точно сможем реконструировать судьбу всех сотрудников музея", - рассказала заведующий научно-архивным отделом музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяна Прохорова.

Из-за пандемии коронавируса шествие "Бессмертного полка" два года проходило в онлайн формате. Портреты героев можно было увидеть в эфире телеканалов, на тематических сайтах и в окнах домов. В этом году формат вновь очный.

Портреты размещают на задних или боковых стеклах автомобилей. В офисах МФЦ и отделениях почты можно было изготовить фото для штендеров, которые понесут на шествии. Некоторые делают бейджи. Причем, на снимках могут быть не только родственники – любой защитник, чью память сегодня хранят поколения.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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