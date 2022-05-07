Участники акции посадят 27 миллионов деревьев

В преддверии Дня Победы Донбасс присоединился к международной акции "Сад памяти". В донецкой Макеевке сегодня высадили кусты сирени в сквере у Братской могилы советских воинов.

Там находятся захоронения солдат, погибших при освобождении города от фашистов. А завтра десятки сосен и рябин высадят в станице Луганской. Она стала одним из первых населённых пунктов, освобождённых в ходе специальной военной операции.

В общей сложности, за несколько лет участники акции посадят в разных странах мира 27 миллионов деревьев - в память о 27 миллионах павших в Великой Отечественной войне.

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