В Москве открылся слет победителей конкурса "Послы Победы"

В этом году победителями стали 100 человек

В Москве открылся слёт волонтёров - победителей Всероссийского конкурса "Послы Победы". Приветствие финалистам направил Владимир Путин. Президент отметил их личный вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной и её героях.

Конкурс организовала одна из крупнейших молодёжных организаций – "Волонтёры Победы". В этом году победителями стали 100 молодых людей, которые оказывали поддержку ветеранам, заботились о воинских захоронениях. Теперь финалисты помогут в проведении Парада Победы и акции "Бессмертный полк".

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