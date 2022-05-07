Собянин открыл Центр управления комплексом городского хозяйства Москвы

Он объединил десятки различных структур

Жители Москвы получат дополнительное качество услуг, заявил Сергей Собянин, открывая новый Центр управления Комплексом городского хозяйства столицы.

Крупнейший в мире, он объединил десятки различных структур, которые отвечают за работу всех коммунальных сетей - от подачи электричества до газоснабжения. Благодаря внедрению новейших технологий в разы повысится эффективность реагирования, сократятся сроки устранения аварий.

В центре также работают операторы системы 112, которая принимает звонки для всех экстренных служб города. Только за последние пару лет число обращений по единому номеру выросло вдвое. И, как отметил мэр, в ближайшее время нагрузка увеличится еще больше.

"Я думаю, она сейчас вырастет ещё раза в 2 или в 3, потому что мы будем подключать оставшиеся системы, оставшихся операторов сотовой связи и, конечно, будет кратно увеличиваться нагрузка, поэтому надо быть к этому готовым, расширять, усиливать хозяйство, делать более мощной эту систему, для того чтобы она справилась с нагрузками, технически здесь все это заложено", - отметил Собянин.

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