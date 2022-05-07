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Собянин открыл Центр управления комплексом городского хозяйства Москвы

13:52
  • суббота
  • 07 мая 2022

Он объединил десятки различных структур

Жители Москвы получат дополнительное качество услуг, заявил Сергей Собянин, открывая новый Центр управления Комплексом городского хозяйства столицы.

Крупнейший в мире, он объединил десятки различных структур, которые отвечают за работу всех коммунальных сетей - от подачи электричества до газоснабжения. Благодаря внедрению новейших технологий в разы повысится эффективность реагирования, сократятся сроки устранения аварий.

В центре также работают операторы системы 112, которая принимает звонки для всех экстренных служб города. Только за последние пару лет число обращений по единому номеру выросло вдвое. И, как отметил мэр, в ближайшее время нагрузка увеличится еще больше.

"Я думаю, она сейчас вырастет ещё раза в 2 или в 3, потому что мы будем подключать оставшиеся системы, оставшихся операторов сотовой связи и, конечно, будет кратно увеличиваться нагрузка, поэтому надо быть к этому готовым, расширять, усиливать хозяйство, делать более мощной эту систему, для того чтобы она справилась с нагрузками, технически здесь все это заложено", - отметил Собянин.

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