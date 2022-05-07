Как Москва поддерживает киноотрасль

Принято множество мер

Столичные власти окажут поддержку киноиндустрии. Соответствующий пакет мер утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Гранты получат ведущие киносети на продвижение отечественных картин. Возместить часть затрат смогут и компании, снимающие фильмы на территории города.

Съемка! Мотор! Москва для кинематографистов - одна из любимых съемочных площадок. А в этом году в столице еще и приняли целый ряд мер поддержки киноотрасли. Кинокомпании теперь смогут компенсировать до 25 процентов затрат на аренду городских площадок. Для этого из бюджета выделено 300 миллионов рублей. Увеличены размеры грантов для тех, кто создает образ Москвы в кино.

"Кино – один из самых дорогостоящих видов искусства. И когда у продюсера появляется возможность вернуть часть потраченных средств, это можно только приветствовать. С одной стороны, это оптимизирует расходы на кинопроизводство, с другой – даст толчок для использования новых столичных объектов", - рассказал председатель правления ассоциации кинопродюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

"Наша столица – один из красивейших городов мира. И решение стимулировать кинематографистов снимать свои фильмы и сериалы в Москве мне кажется очень верным", - отметил режиссёр, продюсер, актёр Фёдор Бондарчук.

Еще в 2019-м году мэр Сергей Собянин предложил создать на территории Новой Москвы городской кинопарк. Возведенные там декорации - от деревенских изб до городских улиц - можно было бы использовать многократно.

"Декорации фильмов сохраняются, в них можно снимать вновь - прийти, переделать, перестроить, доделать и снимать вновь. Это разумно, это экономично. Это правильно со многих точек зрения", - рассказал режиссёр Николай Лебедев.

Сейчас на территории будущего кинокластера проводится благоустройство. А первые пять кинокомпаний, организующих в нём съемки, получат гранты от столичного мэра. Каждый - десять миллионов рублей. Игорь Угольников говорит - летом собирается именно там снимать свой новый фильм.

"Для нас это очень важно, потому что таких мест в Москве практически нет. И если еще будет выстроена хорошая логистика и управление этим процессом, мы понимаем, что это не бывает сразу, то для тех, кто сейчас занимается киноиндустрией и будет заниматься этим в дальнейшем - это будет большим подспорьем", - сказал он.

Москва поддерживает кинематографистов ежегодно, но, как отметил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, на этот раз появились и новые категории грантов:

"Впервые помощь смогут получить компании, чьи фильмы и сериалы выходили не только на большом экране, но и в онлайн-кинотеатрах, и на телевидении. Кроме того, финансовую поддержку смогут получить в том числе кинопроизводители, осуществлявшие съёмки фильмов и сериалов на территории городского кинопарка, а также на территориях и в павильонах Киноконцерна "Мосфильм" и Киностудии Горького".

В киноотрасли такую серьезную поддержку уже оценили. "Очень хорошая инициатива. Это как раз то, чем нужно сейчас воспользоваться", - отметил режиссёр, народный артист России Владимир Хотиненко.

Финансовая поддержка будет оказана и ведущим кинопрокатным сетям Москвы - а это почти 700 кинозалов - на продвижение отечественных кинофильмов и привлечение зрителей.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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