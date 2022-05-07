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В Москве освятили кресты и купола строящегося храма в Марьине

14:54
  • суббота
  • 07 мая 2022

Храм рассчитан на 800 прихожан

В Москве освятили кресты и купола строящегося Храма Воскресения Словущего в Марьине. Торжественная церемония прошла в субботу утром, сообщает "ТВ Центр".

В ней приняли участие представители администрации округа, настоятели храмов, архитекторы и строители. Советник мэра Москвы и патриарха Владимир Ресин проконтролировал ход строительства объекта.

Четырёхэтажное здание храма со звонницей входит в программу благоустройства Юго-Восточного административного округа столицы и рассчитано на 800 молящихся.

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