Собянин рассказал о программе модернизации поликлиник в Москве

Медучреждения перестраиваются по новому стандарту

В программу модернизации поликлиник в Москве включено более 200 зданий - половина всего амбулаторного фонда города. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.

"Уже обновили 41 здание, остальные - в работе. Многим строениям больше полувека, а некоторые - еще старше. Простым косметическим ремонтом там было не обойтись. Мы добились того, что перестраиваем их по новому московскому стандарту в среднем за год", - отметил Собянин.

Мэр сообщил, что на днях был закончен ремонт в поликлинике №23 в Некрасовке. Также завершаются работы в филиале городской поликлиники №45 и в филиале детской поликлиники №150.

"Строим с нуля поликлиники там, где их до сих пор не было. К 2024 году планируем ввести 35 зданий с современным оборудованием и новой логистикой", - добавил Собянин.

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