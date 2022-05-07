The Hill: антироссийские санкции стали ловушкой для Запада

Российская валюта восстановилась

Введенные Западом санкции против России оказались "обоюдоострым мечом", сообщил обозреватель журнала The Hill Брахма Челлани. По мнению политолога, значительный ущерб от ограничительных мер понесли страны Запада, которые эти санкции ввели.

Эксперт отметил, что Запад оказался в ловушке. "Санкции и углубляющийся украинский конфликт, помогают поднять мировые цены на сырье и энергоносители, и тем самым приводят к увеличению доходов Москвы, даже несмотря на сокращение экспорта ею энергоресурсов", - приводит его слова РИА Новости.

Обозреватель издания указал, что российская валюта восстановилась, в то время как Запад столкнулся с резким ростом инфляции.

Ранее британский журнал The Economist опубликовал статью, где говорится, что российская экономика справляется с вызовами. Укреплению рубля способствуют меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ.

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