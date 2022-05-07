Умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах

Ему было 100 лет

Ушел из жизни старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах, сообщила в субботу Федерация шахмат России. Шахматисту было 100 лет.

Федерация шахмат России выразила искренние соболезнования родным и близким Юрия Авербаха. О времени и месте прощания с гроссмейстером сообщат дополнительно.

Юрий Львович Авербах получил звание гроссмейстера в 1952 году. В 1954 году он стал чемпионом СССР. В составе сборной СССР Авербах побеждал на командных чемпионатах Европы 1957 и 1965 годов.

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