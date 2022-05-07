Появилось видео боевой работы "Панциря-С1" в ходе спецоперации

Они обеспечивают надежную защиту российских войск

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов ЗРПК "Панцирь-С1" в ходе спецоперации на Украине. Оператор боевой машины продемонстрировал результат работы ЗРПК – сбитый беспилотник "Байрактар", запущенный со стороны украинских военных.

Накануне Минобороны показало, как работают на Украине разведывательно-штурмовые группы Воздушно-десантных войск. На кадрах видно, как спецподразделения проводят разведку местности.

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