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ФСБ: "Смерш" в ходе ВОВ изъял у немецких шпионов денег на 150 танков Т-34

17:41
  • суббота
  • 07 мая 2022

Советские разведчики выявляли врагов

Военная контрразведка "Смерш" в ходе Великой Отечественной изъяла у немецких шпионов деньги, которых хватило бы на выпуск свыше 150 танков Т-34. Данные о вкладе советской контрразведки в Победу к 77-й годовщине рассекретила ФСБ.

Согласно документам, в распоряжении германского военного командования оказались крупные суммы советских денег, захваченных вермахтом на оккупированной территории. И когда надежды Германии на блицкриг рухнули, "Абвер" начал забрасывать в советский тыл агентов, которым выдавал значительные суммы в рублях и в валюте - на организацию в СССР шпионского подполья.

Но достигнуть своей цели противнику не удалось - советские разведчики выявляли врагов, арестовывали и изымали средства.

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