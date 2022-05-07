Пять человек погибли в результате пожаров в Красноярском крае

СК завел уголовные дела

Режим ЧС ввели в субботу в Красноярском крае из-за сильных природных пожаров. Количество жертв стихии там уже выросло до пяти. Среди погибших двое детей. Следователи возбудили два уголовных дела.

По предварительным данным, сгорели или повреждены порядка 300 строений. "Среди них жилые дома, хозяйственные постройки, пилорамы", - сообщает ТАСС.

Особый противопожарный режим действует в 47 регионах нашей страны. Только за последние два дня пламя уничтожило несколько сотен жилых домов в десятках населённых пунктов. Огонь стремительно распространяется из-за сухой ветреной погоды.

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