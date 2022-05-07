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СКР расследует преступление против российских журналистов в Берлине

19:08
  • суббота
  • 07 мая 2022

Поручение дал глава ведомства

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства совершения преступления в отношении российских журналистов в Берлине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СКР.
В Берлине предотвратили попытку теракта против российских журналистов

Ранее стало известно, что в Берлине предотвратили теракт против российских журналистов и членов их семей. Об этом в субботу сообщили в посольстве России в Германии.

В одной из квартир, где проживали сотрудники информагентств, нашли подозрительную канистру. Она была обмотана скотчем и проводами. Прибывшие на место сапёры подтвердили, что это самодельное взрывное устройство. Бомбу деактивировали.

Наш МИД призвал Германию и других членов ЕС незамедлительно принять меры по защите российских журналистов.

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