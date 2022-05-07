ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России уничтожили "Искандерами" вооружение из США и ЕС

20:04
  • суббота
  • 07 мая 2022

Поражено 245 опорных пунктов районов сосредоточения живой силы

Ракетами "Искандер" в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожены вооружения и техника из США и западных стран. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.
Украинские военнопленные удивились гуманизму российских военнослужащих

Кроме того, по данным ведомства, ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражен 31 пункт управления и 245 опорных пунктов районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Авиация России в районе острова Змеиный сбила украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два БЛА "Байрактар-ТБ2", передает ТАСС.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата", - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Ранее Минобороны сообщало, что в Харьковской области уничтожено крупное скопление военной техники, которая поступила от США и стран Европы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.