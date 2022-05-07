ВС России уничтожили "Искандерами" вооружение из США и ЕС

Поражено 245 опорных пунктов районов сосредоточения живой силы

Ракетами "Искандер" в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожены вооружения и техника из США и западных стран. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.

Кроме того, по данным ведомства, ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражен 31 пункт управления и 245 опорных пунктов районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Авиация России в районе острова Змеиный сбила украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два БЛА "Байрактар-ТБ2", передает ТАСС.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата", - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Ранее Минобороны сообщало, что в Харьковской области уничтожено крупное скопление военной техники, которая поступила от США и стран Европы.

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