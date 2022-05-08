За сутки в России госпитализировано 1308 больных коронавирусом

В стране снижается уровень коллективного иммунитета

За сутки в России госпитализировано 1 308 больных коронавирусом, всего зафиксировано 5 447 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 227 666 человек с COVID-19, умерло 376 946 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 130 человек, зарегистрировано 396 новых больных, всего в столице 2 763 721 инфицированный, скончались 43 385 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился в России за неделю до 41,2%. Семь дней назад он оценивался в 42,9%. Снижение коллективного иммунитета в стране отмечается 14 недель подряд. Это связано с падением темпов вакцинации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"