В России госпитализированы с коронавирусом ещё 1218 человек

Выявлены новые виды "омикрона"

За сутки в России госпитализировано 1 218 больных коронавирусом, всего зафиксировано 5 030 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 232 696 человек с COVID-19, умерло 377 049 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 142 человека, зарегистрировано 268 новых больных, всего в столице 2 763 989 инфицированных, скончались 43 404 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Учёные предсказали новые волны пандемии из-за трёх новых штаммов "Омикрона". На повышенную заразность выявленных мутаций коронавируса уже обратила внимание Всемирная организация здравоохранения. Врачи и учёные настоятельно рекомендуют вакцинироваться, а кто уже сделал прививку – повторить процедуру.

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