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Ещё 1000 больных коронавирусом госпитализированы в России

12:02
  • вторник
  • 10 мая 2022

В мире умерли от последствий болезни 15 миллионов человек

За сутки в России госпитализировано 1 000 больных коронавирусом, всего зафиксирован 4 531 случай заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 237 227 человек с COVID-19, умерло 377 150 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. 
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В Москве госпитализировано 103 человека, зарегистрировано 237 новых больных, всего в столице 2 764 226 инфицированных, скончался 43 421 пациент. 

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Около 15 миллионов человек умерли от коронавируса или его последствий. Эти данные озвучили во Всемирной организации здравоохранения. Такая смертность оценивается как избыточная.

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