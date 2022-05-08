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Особый режим введён в 48 регионах из-за природных пожаров

10:13
  • воскресенье
  • 08 мая 2022

Есть погибшие

Особый режим действует в 48 регионах России из-за природных пожаров. Крайне сложная обстановка сейчас в Сибири. Режим ЧС накануне вечером ввели в Иркутской области. Там погибли два человека, сгорели восемь жилых домов и школа, в Братском районе огнём повреждены 35 строений.
В России за сутки потушили более 120 лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации действует и в Красноярском крае. Там погибли семь человек, ещё 19 пострадали. Огнём охвачено около тысячи гектаров леса. Уничтожены или повреждены более 500 жилых домов.

Серьёзный ущерб огонь нанёс в Уярском и Дзержинском районах. Без жилья остались более полутора тысяч человек. Всего в Красноярском крае зафиксированы 273 пожара. В МЧС и Авиалесоохране сообщают, что их удалось локализовать. Владимир Путин поручил принять все необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим, родным и близким погибших, а также тем, кто потерял жильё, сообщает "ТВ Центр".

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