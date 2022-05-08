Украинские военные открыли огонь по жилым кварталам Донецка

Готовится новая провокация

В ДНР сообщают о новых обстрелах. Крупнокалиберные снаряды взрывались минувшей ночью и рано утром в Петровском районе Донецка, это западная окраина города, которая регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В посёлке Благодатное ранение получил местный житель.

Тем временем в нашем Минобороны сообщили о завершении гуманитарной операции на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. За три дня, пока действовал режим тишины, с предприятия эвакуировали 51 гражданского.

Также в военном ведомстве рассказали о новых провокациях украинских националистов. В Покровском районе радикалы заминировали плотину водохранилища на теплоэлектростанции. Подрыв может привести к затоплению более 10 населённых пунктов.

А сегодня националисты планируют нанести удары по Львовской и Волынской областям. Бить собираются ракетами "Точка-У" по местам скопления людей, чтобы жертв было как можно больше. Подобную жуткую провокацию ВСУ уже реализовали на железнодорожном вокзале в Краматорске. Цель - обвинить в убийствах российских военных.

В целях дискредитации вооружённых сил России - в населённых пунктах Северск и Серебрянка - неонацисты уже провели постановочную съёмку в присутствии иностранных журналистов. На бронетехнике с нанесённым знаком Z переодетые в российскую форму боевики занимались мародёрством, отбирали у людей ценные вещи, автомобили, а тех, кто оказывал сопротивление избивали. Это видео подготовлено для публикации в украинских и западных СМИ, сообщает "ТВ Центр".

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