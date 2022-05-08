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Украинские военные открыли огонь по жилым кварталам Донецка

10:20
  • воскресенье
  • 08 мая 2022

Готовится новая провокация

В ДНР сообщают о новых обстрелах.  Крупнокалиберные снаряды взрывались минувшей ночью и рано утром в Петровском районе Донецка, это западная окраина города, которая регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.  В посёлке Благодатное ранение получил местный житель.
Украинские военные снова обстреляли Донецк

Тем временем в нашем Минобороны сообщили о завершении  гуманитарной операции  на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. За три дня, пока действовал режим тишины, с предприятия  эвакуировали 51 гражданского.

Также в военном ведомстве рассказали о новых провокациях украинских  националистов.  В Покровском районе  радикалы  заминировали плотину водохранилища на теплоэлектростанции.  Подрыв может  привести к затоплению  более 10 населённых пунктов. 

А сегодня  националисты  планируют нанести удары  по Львовской и Волынской областям.  Бить собираются  ракетами "Точка-У"  по местам скопления людей, чтобы жертв было как можно больше. Подобную жуткую провокацию ВСУ уже реализовали на железнодорожном вокзале в Краматорске. Цель - обвинить в убийствах российских военных. 

В целях дискредитации  вооружённых сил России - в населённых пунктах   Северск и Серебрянка - неонацисты уже провели   постановочную съёмку в присутствии иностранных журналистов.  На бронетехнике с нанесённым знаком Z переодетые в российскую форму боевики занимались мародёрством, отбирали у  людей  ценные вещи, автомобили, а тех, кто оказывал сопротивление избивали.  Это видео подготовлено для  публикации в украинских и западных СМИ, сообщает "ТВ Центр". 

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