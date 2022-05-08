Мужество и выдержка: названы имена новых героев спецоперации

Героические поступки российских военных

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали сегодня в Минобороны. Майор Денис Соловьёв ночью на одном из блокпостов на особо опасном участке обнаружил и задержал украинского диверсанта.

В ходе допроса неонациста майор Соловьёв получил подробные сведения о готовившейся провокации в отношении российских подразделений. Благодаря полученным данным, группа, состоявшая более чем из 15 радикалов, была уничтожена, диверсия предотвращена, сообщает "ТВ Центр".

Дивизион гвардии майора Дениса Камалетдинова в ходе выполнения задач по артиллерийской поддержке российских подразделений уничтожил два танка, две артиллерийские батареи, четыре опорных пункта, пункт управления, 12 блокпостов, оборудованных боевиками на подступах к городу, три позиции вражеских корректировщиков огня. Благодаря высокому профессионализму майора Камалетдинова и его подчинённых, силам националистов был нанесён серьёзный урон.

Артиллерийский дивизион подполковника Кирилла Давыдова вызвал на себя огонь противника, чтобы дать возможность сменить позиции наших подразделений. Когда националисты отрезали дивизион подполковника Давыдова от основных сил, он принял решение продвигаться через близлежащий лес, продолжая вести огонь по противнику. Националисты понесли серьёзные потери, а наши подразделения смогли успешно завершить манёвры.

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