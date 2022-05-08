Под Луганском восстановлены места захоронения участников ВОВ

Местным жителям помогли российские военные

В преддверии Дня Победы в Луганской народной республике наши военные восстанавливают памятники и места захоронения участников Великой Отечественной войны. В одном из населённых пунктов очистили бетонную конструкцию монумента, обновили мемориальные доски и покрасили постамент.

Также привели в порядок прилегающую территорию. В работах активное участие принимают и местные жители, они привезли цветы - и помогли высадить их на территории комплекса.

А в пунктах временной дислокации наших военных, которые задействованы в специальной операции по защите республик Донбасса, выступил ансамбль песни и пляски Западного военного округа. К 9 мая - для военнослужащих прозвучали современные композиции и песни военных лет. Многим из них солдаты и офицеры подпевали, а некоторые слушали стоя, сообщает "ТВ Центр".

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