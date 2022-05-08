Российские военные уничтожили два украинских бомбардировщика

Поражены более 100 объектов на территории Украины

Российские военные сбили над островом Змеиный два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолёт Ми-24. В районе Одессы был подбит турецкий беспилотник "Байрактар". На море уничтожен десантно-штурмовой катер ВМС Украины, сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Всего за ночь поражены 130 военных объектов Украины. Среди них - три пункта управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники, две артиллерийские батареи и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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