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Российские военные уничтожили два украинских бомбардировщика

11:39
  • воскресенье
  • 08 мая 2022

Поражены более 100 объектов на территории Украины

Российские военные сбили над островом Змеиный два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолёт Ми-24. В районе Одессы был подбит турецкий беспилотник "Байрактар". На море уничтожен десантно-штурмовой катер ВМС Украины, сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Украинские военные открыли огонь по жилым кварталам Донецка

Всего за ночь поражены 130 военных объектов Украины. Среди них - три пункта управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники, две артиллерийские батареи и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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