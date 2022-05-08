Сделано заявление о новом всплеске коронавируса в России

Он ожидается в мае-июне

В Россию придёт новая волна коронавируса. Об этом предупредил иммунолог Николай Крючков.

В интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук рассказал о признаках, которые указывают на скорый рост заболеваемости. Прежде всего, это статистические данные.

"Косвенные признаки новой волны мы видим по динамике смертности и по сдвигу в плане числа госпитализаций", – сказал врач.

Он спрогнозировал, что новый всплеск заболеваемости придётся на май-июнь. Он будет не такой существенный, но осенью страну ожидает более масштабный подъём заболеваемости.

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