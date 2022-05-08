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От Сиднея до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" шагает по планете

12:57
  • воскресенье
  • 08 мая 2022

Акция прошла в десятках стран мира

Шествие "Бессмертного полка" состоялось сегодня в Пекине. Несмотря на антиковидные ограничения, в нём приняли участие сотни человек. Они прошли строем под советские песни военных лет с портретами героев Великой Отечественной и почтили их память минутой молчания.
"Бессмертный полк" пройдет в 88 странах в очном формате

Акция уже охватила десятки стран мира. География - от Сиднея до Нью-Йорка. В этом году "Бессмертный полк" впервые прошёл по улицам Каракаса. А в Аргентине марш уже стал традиционным. В этом году к акции присоединились семь городов.

В Буэнос-Айресе активисты собрались на одной из центральных площадей города. Они держали в руках портреты победителей фашизма, а также советские и российские флаги. В память о героях войны прозвучали песни "Катюша" и "День Победы".

В Индии в первых рядах шествия были самые юные участники с георгиевскими ленточками и фотографиями прадедов. А в Израиле провели праздничный автопробег. Машины украсили знамёнами Победы и портретами ветеранов. Водители надели военную форму советских лет, сообщает "ТВ Центр".

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