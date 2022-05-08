Путин поздравил народы Грузии и Украины с Днём Победы

Президент пожелал здоровья ветеранам

Владимир Путин поздравил с 77-й годовщиной Победы лидеров стран СНГ, руководителей ЛНР и ДНР, а также народы Грузии и Украины. Президент России обратился со словами искренней благодарности к ветеранам фронта и тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия и долголетия.

Глава государства также подчеркнул важность сохранения памяти об исторических событиях и противодействия попыткам фальсификации истории, сообщается на сайте Кремля.

Сегодня общий долг - не допустить возрождения нацизма, принёсшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы.

Владимир Путин пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов. Сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны, отметил президент. Он выразил уверенность, что, как и в 1945 году, победа будет за нами.

9 мая в России и в других государствах мира отмечается День Победы. В этом году исполняется 77 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"