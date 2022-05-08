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ЕС обсуждает план действий на случай отключения от российского газа

13:14
  • воскресенье
  • 08 мая 2022

Страны Европы будут делиться топливом друг с другом

Отнять и поделить. ЕС прорабатывает чрезвычайные меры на случай прекращения поставок российских углеводородов. В конце мая Еврокомиссия планирует утвердить план энергосбережения. Он включает ограничение подачи топлива на предприятия и требование к странам, которые обеспечены газом, отдавать часть своих запасов другим. Не добавляет оптимизма европейцам и ситуация с продовольствием. Эксперты всерьёз опасаются голода, сообщает "ТВ Центр".
Власти Австрии подтвердили отказ платить России за газ в рублях

Чрезвычайную обстановку готовятся объявить в случае полного прекращения поставок российского газа.  Введя против нашей страны самые масштабные санкции за всю историю, бравируя отказом от е энергоресурсов и устраивая публичную порку государствам, согласившимся платить за газ в рублях, в Брюсселе теперь думают: а что же делать, если Москва вентиль всё-таки перекроет. Как уже произошло с Польшей и Болгарией.

Не придумали ничего лучше, чем ввести коллективную ответственность. За бездумные решения евробюрократов расплатятся страны, у которых есть иные источники поставок топлива. По данным испанской газеты El Pais, их обяжут в ущерб себе делиться газом с другими. А ещё притормаживать работу собственных предприятий. Чтоб другим не было обидно.

Сомнительно, что странам, обеспеченным газом, понравится его принудительный отъём в пользу других. Будут либо прятать друг от друга, делая заначки, либо открыто конфликтовать. 

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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