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Минобороны показало ночной запуск "Оникса" по объектам ВСУ

13:39
  • воскресенье
  • 08 мая 2022

Все цели поражены

Минобороны России показало ночной пуск ракеты "Оникс". Его выполнил расчёт берегового комплекса "Бастион" с побережья Чёрного моря. Как сообщили в военном ведомстве, удар высокоточным оружием был нанесён по объектам инфраструктуры ВСУ.
Российские военные уничтожили два украинских бомбардировщика

Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские военные сбили над островом Змеиный два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолёт Ми-24. В районе Одессы был подбит турецкий беспилотник "Байрактар", а на море уничтожен десантно-штурмовой катер ВМС Украины.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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