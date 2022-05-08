Уничтожена понтонная переправа для переброски украинской техники

Цель поражена с воздуха

Минобороны России распространило кадры уничтожения понтонной переправы на территории Украины. Временный пост был возведён для переброски резерва бронетехники и личного состава ВСУ.

Ранее наши военные показали ночной пуск ракеты "Оникс". Его выполнил расчёт берегового комплекса "Бастион" с побережья Чёрного моря. Как сообщили в военном ведомстве, удар высокоточным оружием был нанесён по объектам инфраструктуры ВСУ.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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