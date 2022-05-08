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Негасимое пламя: Вечному огню у Кремлёвской стены - 55 лет

16:01
  • воскресенье
  • 08 мая 2022

Частицу пламени доставили с Марсового поля Ленинграда

Сегодня, накануне Дня Победы в Москве отметили важную дату. Ровно 55 лет назад, был зажжён Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин. Мэр напомнил, что более полувека назад огонь был доставлен в столицу с помощью специального факела с Марсового поля Ленинграда.
В Москве стартовал масштабный автопробег с частицами Вечного огня

Высокой чести удостоились бойцы Таманской дивизии, а на Манежной площади пламя принимал Герой Советского Союза Алексей Маресьев. И каждый год, накануне 9 мая, в Александровском саду, у стен Кремля, проходит торжественная церемония профилактики Вечного огня, которую доверяют лучшим специалистам Мосгаза.

Сегодня участником церемонии стал один из старейших ветеранов организации - Николай Васильевич Морозов. У мемориала прошла историческая реконструкция событий 1967 года.

С помощью факела - точного макета, который использовался более полувека назад, огонь перенесли на временную горелку - уменьшенную копию основной. Сами работы по техобслуживанию заняли не более получаса, сообщает "ТВ Центр".

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Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Церемония профилактики горелки Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата
Церемония профилактики горелки Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата
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