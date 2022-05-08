Сенсационные признания сдавшихся в плен украинских морпехов

Их предало командование

О предательстве командования, бесчеловечных преступлениях националистов и посредственном западном вооружении рассказали сдавшиеся в плен морпехи ВСУ. Ещё в марте они укрепились на заводе “Азовмаш” в Мариуполе. Киев обещал бойцам поддержку, но в итоге бросил умирать без воды, еды и боеприпасов.

Потери личного состава составляли почти 50%. Командиры решились на прорыв. Вот только ни сил, ни воли у рядовых солдат не осталось. Передвижения противника, который начал покидать территорию завода, засекли с воздуха. Передовые отряды были уничтожены. Остальные благоразумно решили сложить оружие. В том бою Киев похоронил командира бригады Владимира Баранюка. Но вот он - живой и здоровый. Всё это время находился в плену.

"Обещали помощь определённую. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу", - признаётся военный. Единственное что получили тогда морские пехотинцы - звезду Героя Украины, одну на всех.

По словам морских пехотинцев, в разы лучше со снабжением было у соседей – бойцов националистического батальона. Иностранные инструкторы, отличные медицинские наборы. Запад вкладывался в отъявленных головорезов по максимуму. Но как только союзные силы России и ДНР пошли в наступление, боевики в спешном порядке отошли с завода "Азовмаш" на "Азовсталь". Бросили, как принято говорить, своих побратимов.

Командование 36-й бригады морской пехоты уверяет, что не получали и не отдавали приказа не выпускать из города мирных жителей. И уж тем более стрелять по гражданскому населению. Однако материалы уголовных дел говорят об обратном. Например, именно 36-я бригада нанесла удар по 4-й горбольнице Мариуполя, где погибли десятки людей, сообщает "ТВ Центр".

Союзные войска России и ДНР неоднократно предлагали украинским подразделениям, находящимся в Мариуполе, сдаться. Хотя бы ради того, чтобы просто сохранить жизни солдат, которых ждут дома. Но боевики не разрешали. Они до сих пор надеются, что Запад им поможет. Однако позиция твёрдая: только суд за все военные преступления.

Каждого украинского солдата, что сейчас находится в плену, проверяют на предмет совершённых ими военных преступлений, в том числе против мирных жителей. Только если успешно прошёл проверку - есть шанс вернуться домой. После всех предательств со стороны своего командования и политической элиты страны, воевать за Украину они больше не хотят.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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