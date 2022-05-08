Как поздравили крымских ветеранов с Днём Победы

Для них провели персональные парады

В канун Дня Победы страна чествует героев. Для ветеранов устраивают персональные парады, прямо под окнами играют оркестры, исполняют песни военных лет. Создают атмосферу настоящего праздника. Всё это, чтобы напомнить фронтовикам - их подвиг не забыт. Поздравили ветеранов и в Крыму.

В 97 лет он и не вспоминает о ранении двух ног. Алексей Николаевич принимает парад как положено – с военной выправкой. Он родился в Саранске. В 1942 году, не закончив 10 классов, прямо со школьной скамьи был призван в армию. Мечтал стать моряком, но попал в Тамбовское пулемётное училище.

Смоленск, Витебск, Полоцк. Его дивизия освобождала Прибалтику. А после победы он исполнил свою мечту – стал моряком-подводником. Семь лет на Балтике, а потом перевод в Севастополь. В городе-герое Стрельников преподавал до 90 лет, сообщает "ТВ Центр".

Артисты – вместе с оркестром исполняют песни военных лет. Настоящий праздник для всего двора. Соседи на улице и на балконах присоединяются к поздравлениям и вместе поют песни военных лет.

Персональные парады для ветеранов начали проводить два года назад. Акцию организовали из-за пандемии, чтобы, даже несмотря на коронавирусные ограничения, праздник Великой Победы почувствовал каждый герой.

В эти дни тихий двор каждого ветерана превращается в Красную площадь с парадным расчётом и оркестром Черноморского флота. Подводник Лука Иванович Кузин мальчишкой ходил на рыбный промысел в Каспийском море, рыл окопы под Махачкалой, в 1943 году зачислен в учебный отряд подводников. Его лодка обеспечивала безопасность проведения Ялтинской конференции, ходили и к берегам Румынии, высаживали десант.

В такие моменты как никогда видно народное единство. Ветеранов поздравляют люди всех поколений и благодарят за подвиг, мир и победу.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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