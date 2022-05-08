ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Недружественным странам напомнили, кто победил фашизм в 1945 году

15:42
  • воскресенье
  • 08 мая 2022

Около посольств в Москве прошли специальные акции

Недружественным странам сегодня напомнили о том, кому они обязаны освобождением от фашистов. "Молодая гвардия Единой России" провела акции у посольств 14 государств, в том числе Украины, Польши, Австрии и прибалтийских стран, сообщает "ТВ Центр".
Россия не будет закупать продовольствие у недружественных стран

Активисты выставили перед зданиями плакаты с изображением боёв за европейские города в годы Великой Отечественной войны. Также они подготовили подборку цитат зарубежных политиков о решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии. Акция получила название "Правду и память не отменить!"

"Красная Армия смогла сделать так, чтобы чумы XX века не стало. Но сейчас при пособничестве этих стран опять в Европу возвращается фашизм. Память и правду не отменить. И то, что сегодня делают наши войска - это повторение того подвига наших прадедов в 44-45 годах", - отметил председатель Координационного совета ВОО "Молодая Гвардия Единой России" Антон Демидов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Активисты ЕР
Активисты ЕР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.