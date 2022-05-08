Недружественным странам напомнили, кто победил фашизм в 1945 году

Около посольств в Москве прошли специальные акции

Недружественным странам сегодня напомнили о том, кому они обязаны освобождением от фашистов. "Молодая гвардия Единой России" провела акции у посольств 14 государств, в том числе Украины, Польши, Австрии и прибалтийских стран, сообщает "ТВ Центр".

Активисты выставили перед зданиями плакаты с изображением боёв за европейские города в годы Великой Отечественной войны. Также они подготовили подборку цитат зарубежных политиков о решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии. Акция получила название "Правду и память не отменить!"

"Красная Армия смогла сделать так, чтобы чумы XX века не стало. Но сейчас при пособничестве этих стран опять в Европу возвращается фашизм. Память и правду не отменить. И то, что сегодня делают наши войска - это повторение того подвига наших прадедов в 44-45 годах", - отметил председатель Координационного совета ВОО "Молодая Гвардия Единой России" Антон Демидов.

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