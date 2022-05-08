Шойгу вручил высокие награды участникам спецоперации

Два офицера удостоены звания Героя России

Министр обороны вручил звезды Героев России двум участникам спецоперации по защите Донбасса. Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной России.

Высоких наград удостоены командир штурмового авиационного полка Дмитрий Литвинов и штурман истребительного авиационного полка Виктор Дудин.

Глава Министерства обороны поблагодарил военнослужащих за героизм и самоотверженность проявленные при выполнении воинского долга. Шойгу пожелал им дальнейших успехов и отметил их достойную службу.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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