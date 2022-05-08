Рогозин назвал время уничтожения стран НАТО в ядерной войне

Это произойдёт очень быстро

Россия сможет уничтожить страны НАТО в ядерной войне за полчаса. Об этом в своём Тelegram-канале написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны её допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли", - написал он.

По словам Рогозина, Североатлантический альянс сейчас ведёт против России необъявленную войну руками пушечного мяса – военными и бойцами националистических батальонов Украины. Глава "Роскосмоса" считает, что специальная операция вышла далеко за рамки её первоначального смысла и географии. Теперь это, как выразился Рогозин, война за правду и право России существовать как единое и независимое государство.

Он призвал к немедленной мобилизации экономики и переводе оборонно-промышленного комплекса и связанных с ним индустриальных отраслей на военные рельсы.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"