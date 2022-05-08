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Рогозин назвал время уничтожения стран НАТО в ядерной войне

16:36
  • воскресенье
  • 08 мая 2022

Это произойдёт очень быстро

Россия сможет уничтожить страны НАТО в ядерной войне за полчаса. Об этом в своём Тelegram-канале написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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"В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны её допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли", - написал он.

По словам Рогозина, Североатлантический альянс сейчас ведёт против России необъявленную войну руками пушечного мяса – военными и бойцами националистических батальонов Украины. Глава "Роскосмоса" считает, что специальная операция вышла далеко за рамки её первоначального смысла и географии. Теперь это, как выразился Рогозин, война за правду и право России существовать как единое и независимое государство.

Он призвал к немедленной мобилизации экономики и переводе оборонно-промышленного комплекса и связанных с ним индустриальных отраслей на военные рельсы.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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