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Хуснуллин в Мариуполе оценил масштабы восстановительных работ

17:20
  • воскресенье
  • 08 мая 2022

Город сильно пострадал от боевых действий

Вице-премьер Марат Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху для оценки объёма восстановительных работ. Как сообщалось ранее, Россия поможет ДНР с восстановлением пострадавших от боевых действий городов.
Мариуполь постепенно возвращается к мирной жизни

"С заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным побывали в Волновахе и Мариуполе, чтобы оценить объём восстановительных работ, а также обозначить подходы к процессу строительства. Они должны быть нестандартные, так как нас ожидает стройка беспрецедентного масштаба в очень короткие сроки", - написал глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Марат Хуснуллин курирует в правительстве строительную отрасль. Он предложил использовать морской порт Мариуполя как транспортный хаб. По его словам, ранее порт в основном перегружал металлопродукцию и зерновые. Сейчас его можно использовать для перевалки строительных материалов.

По оценкам нового руководства Мариуполя, жилой фонд в городе разрушен на 60–70%, при этом около 10% домов не подлежит восстановлению.

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