В Москве арестовали подростков за подготовку убийства бездомных

Подозреваемые пробудут под стражей до 7 июля
Группа подростков в Москве готовила убийства бездомных у железнодорожной станции Косино. Троих подростков сегодня отправил под арест до 7 июля Черёмушкинский суд Москвы.
По данным следствия, в начале мая трое подростков решили убить нескольких бездомных в лесополосе у железнодорожной станции. Они самостоятельно изготовили легковоспламеняющиеся смеси.
Свой замысел реализовать им не удалось, подростков задержали сотрудники полиции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"