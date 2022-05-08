ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве арестовали подростков за подготовку убийства бездомных

17:51
  • воскресенье
  • 08 мая 2022

Подозреваемые пробудут под стражей до 7 июля

Группа подростков в Москве готовила убийства бездомных у железнодорожной станции Косино. Троих подростков сегодня отправил под арест до 7 июля Черёмушкинский суд Москвы.

По данным следствия, в начале мая трое подростков решили убить нескольких бездомных в лесополосе у железнодорожной станции. Они самостоятельно изготовили легковоспламеняющиеся смеси.

Свой замысел реализовать им не удалось, подростков задержали сотрудники полиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Бездомный
Бездомный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.