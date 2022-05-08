В Москве арестовали подростков за подготовку убийства бездомных

Подозреваемые пробудут под стражей до 7 июля

Группа подростков в Москве готовила убийства бездомных у железнодорожной станции Косино. Троих подростков сегодня отправил под арест до 7 июля Черёмушкинский суд Москвы.

По данным следствия, в начале мая трое подростков решили убить нескольких бездомных в лесополосе у железнодорожной станции. Они самостоятельно изготовили легковоспламеняющиеся смеси.

Свой замысел реализовать им не удалось, подростков задержали сотрудники полиции.

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