В Европе произошёл раскол по вопросу новых санкций против России

В ЕС нет согласия

В Евросоюзе нет согласия по вопросу новых антироссийских санкций. Агентство Bloomberg узнало, что послы ЕС не согласовали шестой пакет санкций.

Всему виной – позиция Венгрии, она отказалась поддержать запрет на импорт российской нефти. Брюссель предложил отказаться от поставок к концу 2022 года, но нефтяное эмбарго должны согласовать все страны ЕС.

Решение о новом пакете санкций постпреды ЕС должны были принять сегодня. Теперь переговоры перенесли на несколько дней.

Шестой пакет санкций предполагал кроме отказа от российской нефти, отключение нескольких российских банков от SWIFT. Кроме этого, Брюссель предлагает запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти в третьи страны.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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