Руководители Сбербанка попали под новые санкции США

Ограничения касаются не только банковской сферы

США ввели визовые ограничения против руководства "Сбербанка" и "Газпромбанка". Также новые санкции коснутся "Московского индустриального банка" и его дочерних структур, сообщили в администрации Белого дома. В санкционный список попали восемь руководителей "Сбербанка" и 27 топ-менеджеров "Газпромбанка".

Помимо этого, Вашингтон ввёл санкции против Первого канала, "России-1", НТВ, запрет коснётся предоставления им оборудования, а также возможности американских компаний размещать там рекламу.

Новые санкции США касаются экспортных ограничений по поставкам некоторой промышленной продукции, в том числе двигателей и бульдозеров.

Между тем в Евросоюзе сегодня не смогли определить точный список новых ограничительных мер в отношении России. Послы ЕС не согласовали шестой пакет санкций. Венгрия отказалась поддержать запрет на импорт российской нефти с конца 2022 года. Шестой пакет санкций предполагал кроме отказа от российской нефти, отключение нескольких российских банков от SWIFT.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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