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Ещё одна партия американской техники уничтожена на Украине

19:54
  • воскресенье
  • 08 мая 2022

Удар наносился высокоточным оружием

На Украине высокоточным оружием уничтожена ещё одна партия американской техники. Удар наносился по району её сосредоточения около населённого пункта Соледар, сообщил на традиционном вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Уничтожена понтонная переправа для переброски украинской техники

Ранее российские войска уже наносили разрушительные удары по скоплениям техники из США и Европы, расположенной в районе Одессы.

Помимо этого, сегодня уничтожена понтонная переправа украинских войск в районе Чугуева и шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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