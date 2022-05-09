Собянин поздравил москвичей с Днём Победы

Мэр назвал 9 Мая праздником торжества исторической памяти

Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Москвы с Днём Победы. Мэр записал видеопоздравление и опубликовал его в своём Telegram-канале.

Собянин назвал день Победы праздником жизни и торжества исторической памяти, праздником любви к нашей Родине, к России.

"Наши сердца полны благодарности фронтовикам и труженикам тыла. В эти светлые весенние дни мы вновь говорим ветеранам искреннее человеческое спасибо", - сказал мэр. Он напомнил, что 9 мая по главным улицам Москвы вновь пройдёт шествие "Бессмертного полка". Из-за пандемии коронавируса акция два года подряд проходила в онлайн-режиме.

9 мая Россия и многие страны мира отмечают День Победы. В этом году исполняется 77 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. На Красной площади в Москве прошёл военный парад, а вечером небо над столицей украсит праздничный салют.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"