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Собянин поздравил москвичей с Днём Победы

11:01
  • понедельник
  • 09 мая 2022

Мэр назвал 9 Мая праздником торжества исторической памяти

Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Москвы с Днём Победы. Мэр записал видеопоздравление и опубликовал его в своём Telegram-канале.
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Собянин назвал день Победы праздником жизни и торжества исторической памяти, праздником любви к нашей Родине, к России.

"Наши сердца полны благодарности фронтовикам и труженикам тыла. В эти светлые весенние дни мы вновь говорим ветеранам искреннее человеческое спасибо", - сказал мэр. Он напомнил, что 9 мая по главным улицам Москвы вновь пройдёт шествие "Бессмертного полка".       Из-за пандемии коронавируса акция два года подряд проходила в онлайн-режиме.

9 мая Россия и многие страны мира отмечают День Победы. В этом году исполняется 77 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. На Красной площади в Москве прошёл военный парад, а вечером небо над столицей украсит праздничный салют.

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