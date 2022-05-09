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Возле 14 посольств в Москве прошла акция "Правду и память не отменить!"

10:01
  • понедельник
  • 09 мая 2022

Её провели молодые активисты "Единой России"

8 мая у зданий 14-ти посольств в Москве прошла акция "Правду и память не отменить". Её организовали "Единая Россия", "Молодая Гвардия Единой России" и "Волонтёрская Рота Боевого Братства". Дипломатам напомнили, кто освободил мир от фашизма.
Недружественным странам напомнили, кто победил фашизм в 1945 году

Активисты пришли с плакатами и картинами, на которых запечатлена история освобождения европейских городов Красной Армией. Сейчас в некоторых государствах буквально выжигают память о подвиге советских солдат.

Глава исполкома столичного отделения "Единой России" Максим Руднев вышел к зданию посольства Польши. Он заявил, что эта страна сейчас переписывает историю. Польша сильно пострадавшая от нацизма в прошлом веке, в веке нынешнем становится одним из оплотов этой страшной идеологии, сказал Руднев.

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Акция "Правду и память не отменить!"
Акция "Правду и память не отменить!"
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