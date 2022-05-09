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Путин обратился к россиянам с Красной площади

10:43
  • понедельник
  • 09 мая 2022

Президент поздравил граждан страны с Днём Победы

Владимир Путин перед началом Парада на Красной площади обратился к россиянам. Президент вспомнил страницы истории и сказал про патриотизм наших военных.
Путин поздравил народы Грузии и Украины с Днём Победы

"С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом, так и сейчас в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей родины России", - сказал Путин.

Глава государства назвал проходящую сейчас специальную операцию на Украине "упреждающим отпором". По словам президента, она была единственной возможностью для России упредить агрессию против своей территории.

"Всё говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО", - сказал он.

9 мая Россия и ещё ряд стран мира отмечают День Победы. В этом году исполняется 77 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

На Красной площади в Москве сейчас проходит традиционный военный парад. Днём по улицам столицы пройдёт шествие "Бессмертного полка", а вечером небо над Москвой украсит праздничный салют.

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