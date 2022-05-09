Воздушная часть Парада в Москве отменена из-за погоды

Об этом сообщил Дмитрий Песков

Воздушная часть Парада Победы в Москве не состоится из-за погоды. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне синоптики говорили, что 9 мая в Москве ожидается облачная погода и дождь.

9 мая Россия и многие страны мира отмечают День Победы. В этом году исполняется 77 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

На Красной площади в Москве в эти минуты проходит военный парад. Днём по улицам столицы пройдёт шествие "Бессмертного полка", а вечером небо над Москвой украсит праздничный салют.

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