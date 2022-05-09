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Главный праздник России: страна отмечает День Победы

10:13
  • понедельник
  • 09 мая 2022

Торжества проходят во всех городах

Россия отмечает День Победы, он по праву считается важнейшим для нас праздником. Ровно 77 лет назад закончилась самая страшная в истории нашей страны война. В России, наверное, нет ни одной семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная.
Как поздравили крымских ветеранов с Днём Победы

Мы отдаём дань памяти тем, кто тогда избавил мир от нацизма, преклоняемся перед их мужеством и самоотверженностью. Чтим подвиг миллионов солдат и офицеров. Сегодня сердца россиян наполнены общими чувствами радости и скорби.

Главные гости сегодняшних торжеств - конечно, ветераны, фронтовики. А в этом году на Красной площади и их потомки, участники военной спецоперации по защите Донбасса.

В эти минуты на Красной площади проходит военный парад. Днём по улицам столицы пройдёт шествие "Бессмертного полка", сообщает "ТВ Центр".

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