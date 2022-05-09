Самые яркие кадры Парада Победы на Красной площади в Москве

Воздушную часть отменили из-за погоды

На Красной площади в Москве прошёл торжественный парад в честь Дня Победы. Собравшихся поздравил Владимир Путин. Принял парад министр Обороны Сергей Шойгу. В этом году в торжественном марше на Красной Площади приняли участие 11 тысяч человек: военнослужащие Западного военного округа, парадные расчёты всех родов войск, ФСБ, МЧС, Росгвардии, казачества, а также курсанты военных училищ, суворовцы, нахимовцы, кадеты и участники движения "Юнармия".

По брусчатке проехали колонны бронетехники. Открыл проезд механизированной колонны легендарный танк "Т-34". За которым прошли 130 боевых машин - гордость современной Российской армии. Среди них - БТР "Бумеранг” и БМП "Курганец", универсальные бронеавтомобили повышенной защищённости "Тайфун-К", а также знаменитые ракетные комплексы “С-400”, "Ярс", "Искандер-М", новейшие танки "Армата" и "Прорыв". Впервые по Красной Площади проехали реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г".

Перед торжественным прохождением колонн с Днём Победы граждан страны поздравил Владимир Путин. В память о погибших президент объявил минуту молчания. Глава государства подчеркнул: специальная операция на Украине - продолжение священной борьбы с нацизмом. Вооружённые силы России и ополчение Донбасса сражаются за свою Родину, за то, чтобы уроки Второй мировой войны никогда не были забыты. Наша страна никогда не откажется от своей исторической памяти, веры и традиционных ценностей.

В этом году авиационную часть парада пришлось отменить из-за погодных условий, сообщает "ТВ Центр".

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