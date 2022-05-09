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Самые яркие кадры Парада Победы на Красной площади в Москве

11:20
  • понедельник
  • 09 мая 2022

Воздушную часть отменили из-за погоды

На Красной площади в Москве прошёл торжественный парад в честь Дня Победы. Собравшихся поздравил Владимир Путин. Принял парад министр Обороны Сергей Шойгу. В этом году в торжественном марше на Красной Площади приняли участие 11 тысяч человек: военнослужащие Западного военного округа, парадные расчёты всех родов войск, ФСБ, МЧС, Росгвардии, казачества, а также курсанты военных училищ, суворовцы, нахимовцы, кадеты и участники движения "Юнармия".
Путин обратился к россиянам с Красной площади

По брусчатке проехали колонны бронетехники. Открыл проезд механизированной колонны легендарный танк "Т-34". За которым прошли 130 боевых машин - гордость современной Российской армии. Среди них - БТР "Бумеранг” и БМП "Курганец", универсальные бронеавтомобили повышенной защищённости "Тайфун-К", а также знаменитые ракетные комплексы “С-400”, "Ярс", "Искандер-М", новейшие танки "Армата" и "Прорыв". Впервые по Красной Площади проехали реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г".

Перед торжественным прохождением колонн с Днём Победы граждан страны поздравил Владимир Путин. В память о погибших президент объявил минуту молчания. Глава государства подчеркнул: специальная операция на Украине - продолжение священной борьбы с нацизмом. Вооружённые силы России и ополчение Донбасса сражаются за свою Родину, за то, чтобы уроки Второй мировой войны никогда не были забыты. Наша страна никогда не откажется от своей исторической памяти, веры и традиционных ценностей.

В этом году авиационную часть парада пришлось отменить из-за погодных условий, сообщает "ТВ Центр".

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Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
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