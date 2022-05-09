Путин подписал указ о поддержке детей военнослужащих, участвующих в спецоперации

Они смогут поступить в вузы на льготных условиях

Дети военнослужащих, участвующих в спецоперации по защите Донбасса, получат 10-процентную квоту на приём в российские вузы. Об этом говорится в указе, подписанном 9 мая президентом Владимиром Путиным.

Документ предполагает дополнительные меры поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, сообщает пресс-служба Кремля.

Выступая на Параде в честь Дня Победы Владимир Путин отметил, что гибель каждого солдата и офицера - это горе для всех россиян и невосполнимая утрата для родных и близких. Президент сказал, что уже подписал указ об особой поддержке детей погибших и раненных во время спецоперации.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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