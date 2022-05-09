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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

12:07
  • понедельник
  • 09 мая 2022

Президент почтил память погибших

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. После Парада на Красной площади президент по традиции пришёл в Александровский сад.
Главный праздник России: страна отмечает День Победы

Могила Неизвестного Солдата - общенациональный мемориал воинской славы. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году.

9 мая Россия и многие страны мира отмечают День Победы. В этом году исполняется 77 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

На Красной площади в Москве прошёл военный парад. Его воздушную часть пришлось отменить из-за плохой погоды. Днём по улицам столицы пройдёт шествие "Бессмертного полка", а вечером небо над Москвой украсит праздничный салют.

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