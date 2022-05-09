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Правительство подготовило предложения по внеплановому повышению пенсий

12:30
  • понедельник
  • 09 мая 2022

Также проиндексируют МРОТ

Правительство представило предложения президенту об индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
В России подготовили внеплановую индексацию пенсий и других соцвыплат

"Мы сегодня направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило их президенту", - сказал министр.

По его словам, эти меры позволят снизить показатель бедности в России, сообщает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что зарплаты бюджетникам, пенсии и другие социальные выплаты в ближайшее время будут проиндексированы с учётом выросшей инфляции. Цены на товары и услуги повышаются, в том числе, из-за санкций, введённых против России после начала спецоперации по защите Донбасса.

Из-за ограничительных мер страдают и сами страны, объявившие их: в США резко выросли цены на топливо, а в Европе начался дефицит некоторых товаров.

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