Украина в День Победы нанесла ракетный удар по Херсону

В городе работает система ПВО

Украинские националисты в День Победы нанесли удары по Херсону. Средствами ПВО сбиты пять целей. В городе с утра слышны звуки взрывов, работает противовоздушная оборона, сообщает РИА Новости. Известно, что ракеты были направлены в северную часть Херсона.

Между тем обстрел не помешал жителям города выйти на акцию "Бессмертный полк". Сотни людей прошли по аллее Славы к Вечному огню, а перед этим с песнями военных лет выступили местные артисты. Российские военные развернули в городе полевую кухню и угощают всех желающих.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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