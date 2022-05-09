Средства ПВО России сбили за ночь три украинских самолёта

Уничтожены несколько беспилотников

Средства ПВО России минувшей ночью сбили два украинских МиГ-29 в районе ДНР, а также один Су-25 в Харьковской области. Около острова Змеиный сбиты три украинских беспилотника. Об этом сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также этой ночью российские военные уничтожили два пункта управления и батарею "Град", а также американскую РЛС.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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